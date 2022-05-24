بدء أعمال رصف شارع الدريسة بطهطا

بدأت أعمال رصف شارع الدريسة، بمركز طهطا في محافظة سوهاج، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج تبدأ أعمال رصف طريق الدريسة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بمتابعة بدء أعمال رصف شارع الدريسة امتداد المحطة، بطول 1100 متر، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لرصف عدد من الشوارع بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، والتي تخدم أصحاب ورش ومعارض الأثاث بتكلفة إجمالية 3 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك في إطار العمل على تحسين بيئة العمل ودعم تكتل الأثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

بداية رصف طريق الدريسة

ومن ناحيته، أوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، جار متابعة أعمال الرصف بشارع الدريسة بداية من موقف بنجا وحتى شارع التجارة، والمزلقان المغلق، لافتا إلى المتابعة المستمرة للأعمال، والتأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مشيرا إلى أهمية الشارع لخدمة تكتل الأثاث، كشريان حيوي يربط بين مدينة طهطا بمحافظة سوهاج والمدن والمحافظات الآخرى.

رصف شارع عبد الله النديم بتكلفة 4 ملايين جنيه

وفي إطار أخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج من رصف شارع عبدالله النديم بتكلفة 4 ملايين جنيه.