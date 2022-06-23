فتاة تنهي حياتها بـ «أقراص علاج النحافة» بعد مشاجرة مع شقيقتها في الهرم

أنهت فتاة حياتها بتناول كمية من أقراص «علاج النحافة»، إثر تشاجرها مع شقيقتها بدائرة قسم شرطة الهرم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.

وتقرر انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لـ جثة الفتاة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة الفتاة المتوفية لسماع أقوالها.

إخطار بوفاة فتاة إدعاء تناول مادة مجهولة

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارا من مستشفى السموم بوصول فتاة، تناولت مادة غير معلومة ووفاتها على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «مريم.ر»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات أن خلافا وقع بين المتوفية وشقيقتها، قامت على إثره بتناول كمية من أقراص علاج النحافة، وتم نقلها إلى معهد السموم إلا أنها توفيت أثناء إسعافها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.