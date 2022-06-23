نوال الزغبي تتعرض لهجوم من متابعيها بسبب إطلالتها الأخيرة

تعرضت الفنانة نوال الزغبي إلى هجوم كبير من جمهورها، بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بعدما ارتدت ملابس ملفتة للنظر وعلّقت على الصورة قائلة: «حفلة نوال الزغبي».

وجاءت التعليقات: «ديما مميزة بس هالمرة خانتك أناقت»، وجاء تعليق آخر: «يعني شو هالبهدلة».

نوال الزغبي: أفكر في التمثيل لكن أريد أن يكون العمل حول الموضة

كانت الفنانة نوال الزغبي، قالت في تصريحات سابقة، إنها تفكر في الفن، وتريد أن تأخذ هذه الخطوة، وقالت إنّها كان من المفترض أن تظهر لأول مرة في حلقات مسلسل «للموت 2» مع الفنانة ماجي بوغصن، واتفقت معها على الظهور كضيفة شرف في حلقتين، وأعجبت جدًا بدورها ومشاركتها في المسلسل، لكنها ترددت كثيرًا في اللحظات الأخيرة وانشغلت.

وأشارت إلى أنّها في حال مشاركتها كممثلة فهي تفضل أن يكون العمل حول الموضة.

آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، أغنية «لسه باجي على بالك»، جاءت باللهجة المصرية وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور، أما الكليب حمل توقيع المخرج المبدع فادي حداد.

قدم خلال الأغنية الملحن عمرو مصطفي لحنًا عذبًا يتناغم مع كلمات الأغنية التي كانت مزيجًا بين الحب والألم والمعاناة والاشتياق من توقيع الشاعر أمير طعيمة الذي قدّم صورًا شعرية لافتة ثم أتى التوزيع الهادئ والجميل لنور ليكتمل العمل بالصوت والأداء المميزين لنوال الزغبي.