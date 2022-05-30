دشنا تواجه الغش في الامتحانات بطمس النصوص المكتوبة على جدران اللجان

عقدت وفاء محمد رشاد، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، اجتماعاً مع قيادات الإدارة التعليمية لمناقشة عدد من الموضوعات، وجاء ذلك عقب الاجتماع المنعقد بقنا برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور صبري خالد مع مديري الإدارات بقنا.

وناقشت وفاء رشاد، تشكيل غرفة عمليات بالإدارة متصلة بمديرية التربية والتعليم في قنا لمتابعة الامتحانات، مع رفع تقرير يومي للمديرية بالوقائع فور حدوثها، وطمس أي كتابات على الجدران، ومتابعة الاستراحات والتحقق من جاهزيتها وتوفر كافة المتطلبات.

صيانة المدارس والمقاعد

وطالبت «رشاد» بزيارة المدارس الخاصة ومراجعة تنسيقها ومتابعتها وتأشيرات الوزير والمحافظ، فضلا عن تشكيل لجنه لفحص الطلبات المؤشر عليها من قبل الوزير وترتيبها، مع تنفيذ نسبة 10%، كما تم مناقشة تنسيق رياض الأطفال والأندية الصيفية ومتابعتها، ورصد إنجازات كل عن ناد واستغلال الإجازة الصيفية لصيانة المدارس والمقاعد.

كما تم مناقشة استخدام مدارس التعليم المجتمعي في فتح فصول محو الأمية، وشددت على مراجعة خطط الموجهين، وتوحيد سجلات الحضور والانصراف في كل إدارة تعليمية، بجانب توفير وسائل الأمن والسلامة، ومراجعة جميع العهد ومطابقة سجل 1 حكومي التخطيط لتيسير قوافل محلية.

كان الدكتور، صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا صباح اليوم الأحد عدد من لجان الدبلومات الفنية بإدارة الوقف التعليمية لمتابعة انتظام الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

منع استخدام المحمول والساعات الذكية

وشدد وكيل الوزراة على جميع رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، والتأكيد على منع استخدام التليفون المحمول وكذلك الساعات الذكية المرتبطة بالمحمول من الطلاب والملاحظين داخل اللجان.

كما شدد «خالد» على تطهير وتعقيم اللجان، وفرض الانضباط الكامل، وتطبيق خطة تنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى اللجان، والعمل علي توفير مناخ ملائم لإجرائها بسهولة ويسر، ووفق إجراءات احترازية ووقائية مكثفة للطلاب والمعلمين، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب الذين يؤدون أمتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 32 ألفا و352 طالبا وطالبة، موزعين على 130 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.