تحرير 15 محضر إشغالات ونظافة بشارع المحطة وسط مدينة دشنا

قاد أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، حملة لرفع الاشغلات والباعة الجائلين بشارع المحطة ومزلقان حلاوة جنوبي دشنا، وذلك بهدف تسيير حركة المرور، رافقه الحسيني صبري نائب رئيس المدينة، وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية.

رفع الإشغالات من شارعي المحطة ومزلقان حلاوة

وأوضح «أنور»، أنه جرى تحرير 15 محضرا لمخالفات النظافة وإشغال الطريق العام للمتعدين على حرم الشارع، ورفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين، مشيراً إلى أن شارع المحطة من أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة، وكذلك منطقة الجبانة، وشدد على عدم الاستهانة مع المتعدين بالطرق العامة والرئيسية، وذلك حفاظاً على المظهر العام والحضاري للمدينة.

وتابع، أنه جرى التشديد على قسم الاشغالات بالوحدة المحلية بمداومة شن الحملات بشكل يومي على كل شوارع وميادين المدينة، وذلك تسيراً لحركة المرور، وعودة انضباط الشارع وعدم إعاقة الطريق.

تركيب وإصلاح 123 كشاف إنارة

وكان قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة المهندسة ماريان عاطف، قام بصيانة وتركيب كشافات الإنارة بكل شوارع وميادين مدينة دشنا، وذلك لأهمية للحفاظ على المظهر العام للمدينة.

واوضحت «عاطف»، أن قسم الكهرباء قام بصيانة وتركيب 123 كشاف إنارة، بشوارع الكورنيش، وكوبري حلاوة، والعزازية، والصعايدة، والبوسطة، وشرق المدينة، وطريق مصر أسوان الزراعي، وغيرهم من الشوارع الرئيسية والهامة، علاوه على شد أسلاك أعمدة إنارة (جلوبات) كمين المصنع وإعادة إنارة المدخل الجنوبي للمدينة ومصر اسوان بعد توقف انارته على مدار أعوام.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه جرى دعم قسم الكهرباء بمجلس المدينة، بـ100 كشاف إنارة لدعم وتغذية الشوارع الرئيسية والطرق بمدينة دشنا وتوابعها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برفع كفاءة وإنارة جميع الشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري بكل مدن وقرى المحافظة.