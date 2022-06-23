نائب رئيس «ضمان جودة التعليم» توضح معايير قياس الكليات النظرية والعلمية

قالت الدكتورة راجية على طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن من معايير الاعتماد التي جرى وضعها لاعتماد الكليات بالجامعات، أن يكون هناك تحديث مستمر، إضافة إلى تضمن المؤسسات التعليمية لاستراتيجيات تعليم حديثة، لافتة إلى أن المعايير القومية الأكاديمية المرجعية التي يجر على أساسها التقييم، تقوم الهيئة على تحديثها كل 4 سنوات.

التعليم تخطي نظام التلقين القديم لنظام يعتمد على الفهم

أضافت «طه» في حوار مع الإعلامية هدى عبد العزيز في برنامج «كلام معقول»، على راديو «مصر»، أن خلال جائحة كورونا، جرى اعتماد التعليم الهجين، الذي تضمن جزء كبير منه التعلم عن بعد، مشيرة إلى أن الطالب في السابق، كان يتم تعليمه من خلال نظام «البنك»، والمقصود به أن يتم إيداع المعلومات داخل عقل الطلب تباعًا ومرارًا، ثم يتم سحبها مرة واحدة كعملية الإيداع والسحب بالبنوك، أما الآن فنظام التعليم يعتمد على إستراتيجيات حديثة، مثل التعليم عن بعد، والتعليم التعاوني، والتعلم المبنى على الجدارات، وهي تتضمن أن يستخدم الطالب بنفسه الأدوات الحديثة.

قياس الجودة بالكليات العملية والنظرية

لفتت نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى أنه يتم قياس جودة التعليم بالكليات النظرية، من خلال مخرجات التعلم، موضحة أن هناك معيار «التدريس والتعلم»، الذي يوضح مدى وجود استراتيجيات، وما إذا كان هناك تدريب ميداني أو لا.