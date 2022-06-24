القصة الكاملة لغريق الإسكندرية: البحث عن الجثمان مستمر منذ أسبوع

في يوم السبت الماضي، جاءت أسرة من محافظة القليوبية، إلى عروس البحر الأبيض المتوسط، أملًا في قضاء وقت ممتع على شواطئ الإسكندرية، نظرا لجو الإسكندرية المميز حينها، إلا أنه سرعان ما تبدلت الأحوال حين اختفى رب الأسرة الذي يدعى أشرف صبحي زكي محمود عنبة، 52 سنة، والذي رجح أسرته أنه غرق نظرًا لنزوله المياه وتركه كل متعلقاته الشخصية معهم على كراسي الشاطئ.

تلك الأزمة الكبرى احتاجت إلى فرق الإنقاذ النهري برفقة فريق غواصين الخير الذي بدأوا عمليات البحث عن الرجل الخمسيني الذي لقى مصرعه غرقا في شاطئ سيدي بشر بالإسكندرية، وذلك خلال أسبوع من الغرق أملا في إيجاده وتسليمه لأسرته التي ما زالت تتواجد على الشاطئ منذ غرقه في حدود الساعة 11 من صباح يوم السبت الماضي.

تفاصيل غرق مصطاف في الإسكندرية

البداية حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حالة غرق في منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لبدء البحث عن جثمان الغريق الذي يدعى أشرف صبحي زكي محمود عنبة، 52 سنة، والذي لقى غرقه في حدود الساعة 11 من صباح يوم السبت الماضي، في شاطئ سيدي بشر المميز.

البحث عن جثة غريق الإسكندرية

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غطاسين الخير المتطوعين، أنه قد تم إخطارهم بوقوع حادث غريق سيدي بشر، لافتا إلى أنه تم إبلاغ غواصين الخير في نطاق محافظة الإسكندرية للبحث عنه وانتشال جثته في اسرع وقت ممكن، حيث تم الاتجاه إلى موقع الحادث لبدء عملية البحث وانتشال الجثمان خلال الأيام الماضية إلا أنه لم يظهر حتى الوقت الراهن.

اسباب تأخر انتشال جثمان غريق الإسكندرية

واضاف المالحي لـ«الوطن»، أن سبب الغرق هو علو البحر يوم السبت الماضي، مشيرا إلى أن أسباب عدم إيجاده حتى الآن يعود إلى عتمة المياه منذ يوم السبت حيث كانت المياه غامقة لذلك الرؤية ضعيفة.

عمليات البحث عنه

وأوضح أن عمليات البحث توقفت أمس الأول بسبب ارتفاع الأمواج إلا أنه استكملوها أمس بحثا بين الكتل الخرسانية ولم يجدونه، كما قام مسبقاً بالغطس برفقة 14 غواص آخرين من فريق غواصين الخير المتطوعيين، حيث لم يظهر جثمان الغريق برغم من عملهم أكثر غطسة فرى دايف بدون أجهزة وأيضا 4 غطسات بالأجهزة ولم يتم العثور عليه، إلا أنهم يستكملون محاولاتهم اليوم الجمعة أملا في أن يتم إيجاده بعد مرور أسبوع من اختفائه.