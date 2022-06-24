تاجر ذهب يحاول إنهاء حياته بسوهاج بتناول حبوب مجهولة

أقدم تاجر ذهب، بالصاغة بمنطقة القيسارية التجارية بميدان العارف بمركز ومدينة سوهاج، على إنهاء حياته، بتناول حبوب مجهولة.

وأسرع أهليته بنقله لأحد مستشفيات سوهاج الخاصة، لإسعافه، والتي أوضحت أن حالته خطيرة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد وصول المدعو «أيمن» 52 عاما من مركز ومدينة سوهاج إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمركز ومدينة سوهاج، يعاني من قىء وإعياء عام والحالة العامة خطيرة، وقد تم البدء بالإجراءات الطبية لإسعافه.

ضائقة مالية وراء الحادث

وبسؤال أهليته أفاد «أ، ي» نجل عم المصاب ان نجل عمه يعاني من ضائقة مالية سببت له أزمة نفسية ربما دعته إلى ذلك ولكنه أرجع السبب الرئيسي لدي المصاب.

وتحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طلب الدعاء للمصاب

هذا وقد أفاد نجل عمه في تصريحات «للوطن» انه حاله نجل عمه المصاب خطيرة، بين الحياة والموت ويطالب الجميع بالدعاء له قبل السؤال عن التفاصيل فذلك سابق لأوانه وأضاف ربما الحبوب هي حبوب ضغط وسكر تناول المصاب منها أكثر من الكمية المقررة لإصابته بالضغط والسكر.

وأوضح جار المصاب بمنطقة الصاغة بالقيسارية بمركز ومدينة سوهاج، أن منطقة الصاغة تغلق أبوابها في الثامنة مساءا كل يوم، وكان الوضع طبيعيا حتى فوجئ الجميع بالحادث منذ قليل ولا يعلم سبب له.

8 حالات إنهاء حياة في أسبوع بسوهاج

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج شهدت خلال أسبوع أكثر من 8 حالات إقدام على إنهاء حياة منهم حالة إطلاق رصاص وعدة حالات تناول مواد سامة مجهولة وتناول حبوب حفظ الغلال.