مياه الإسكندرية تدفع بسيارات متنقلة لخدمة العملاء.. تعرف على أماكن تمركزها

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن فتح منافذ خدمة العملاء للمواطنين اليوم الجمعة.

مواعيد فتح منافذ خدمة العملاء للجمهور

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية المنافذ التي سيتم فتحها لتقديم خدماتها للجمهور وهي «منفذ الإبراهيمية 2 - منفذ نادي الجياد - منفذ الشبان المسيحيين»، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصر اليوم.

أماكن تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة

وأكدت الشركة تمركز سيارة خدمة العملاء المتنقلة بمنطقتي «شرق بميدان محمد نجيب وسيدي بشر»، بدءا من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

وأضافت الشركة في منشورها أن سيارة خدمة العملاء المتنقلة تقدم الخدمات الاتية:

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.

طرق التواصل مع الشركة لتقديم الشكاوى

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عدد من الآليات لتواصل جمهور العملاء مع الشركة لتقديم الشكاوى وتلقي الرد عبر الهاتف أو الواتس أب، من خلال 125 الخط الساخن من أي تليفون أرضي أو 035815700 الخط الساخن من أي تليفون محمول ولخدمة الواتس أب على رقم 01210767877 حيث يمكنك الاستماع الى جميع الخدمات المقدمة من الشركة للعملاء.