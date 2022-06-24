القابضة للمياه: معسكرات صيفية لتلاميذ المدارس بالتعاون مع اليونسيف

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار تنظيم معسكرات صيفية لتلاميذ المدارس، فضلا عن تدريب طلاب الجامعات والمعاهد المصرية داخل النطاق الجغرافي لكل شركة أثناء فترة الإجازة الصيفية، انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة تجاه شباب الوطن وتطوير وبناء كوادر متميزة في مختلف مجالات عمل الشركة لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

رفع الوعي المائي البيئي والصحي لدى التلاميذ

وأكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، تنظيم معسكرات صيفية لتلاميذ المدارس الابتدائية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وبتمويل من منظمة اليونسيف، بهدف رفع الوعي المائي والبيئي والصحي للتلاميذ وتنمية مهاراتهم الثقافية والرياضية من خلال تنفيذ أنشطة متنوعة على مدار اليوم.

الحفاظ على المياه وأهمية ترشيد الاستهلاك

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات صحفية، أن المعسكر ضم نحو 300 تلميذ من المدارس الابتدائية، حيث تم تنفيذ ندوات ولقاءات توعوية، حوب سبل الحفاظ على المياه وأهمية ترشيد الاستهلاك، وتدريب التلاميذ على أعمال السباكة الخفيفة علاوة على ورش الرسم والتلوين.

وشهدت الفعاليات تنفيذ أنشطة رياضية ومسابقات ثقافية وتوزيع مجموعة من الجوائز التحفيزية على جميع الطلاب بالإضافة إلى هدايا للطلاب المتميزين.

دعم السلوكيات البيئية والصحية السليمة لدى التلاميذ

وقال دكتور ريمون شكري المسئول الميداني لبرنامج المياه والإصحاح البيئي باليونسيف، إن المنظمة تسعى دوما إلى رفع الوعي لدى تلاميذ المدارس الابتدائية حول رسائل الاستخدام الأمثل المياه وترشيد الاستهلاك والتغذية السليمة مما يدعم السلوكيات البيئية والصحية السليمة لدى التلاميذ.