محافظ أسيوط يبحث مع قيادات الصحة تنفيذ الحملات الرئاسية والخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة استمرار العمل والدعم المستمر لحملة «طرق الأبواب» التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة قرى ونجوع المحافظة وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا .

ولفت المحافظ إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية مؤكداً على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

المحافظ يرد على تساؤلات الأطباء والصحفيين المشاركين فى اللقاء

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط بالدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور احمد سيد وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية ومديرى ومساعدى الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والتخصصية التابعة لمديرية الصحة بالمراكز والأحياء للوقوف على سير العمل بها ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وحملات التطعيم ضد فيروس كورونا والتأكيد على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتكثيف أعمال الرقابة الداخلية والمتابعة المستمرة لسير العمل والخدمات المقدمة للمرضى.

كما حضر اللقاء الدكتورة راندا رفعت مدير عام الإدارة العامة للصيدلة والدكتورة سمر محمد مدير إدارة التموين الدوائي بإدارة الصيدلة .

وأشار محافظ أسيوط – الى ان اللقاء تناول الاجابة على تساؤلات الاطباء والصحفيين المشاركين فى اللقاء والخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمرضى بجميع المستشفيات المركزية والوحدات الصحية القروية وتفعيل المتابعات الميدانية لسير العمل للوقوف على الاحتياجات والتأكد على توفر الامصال والادوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية تلبية لاحتياجات المرضى .

توجيهات بمتابعة مستمرة

واعلن محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة لتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة ومنها 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والحد من الأمراض غير السارية وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والحفاظ على صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن سرطان الثدى وإنهاء قوائم الانتظار ومبادرة الكشف المبكر عن الأنميا والسمنة والتقزم ومؤكدًا على استمرار القوافل الطبية لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا والأماكن البعيدة وقوافل تنظيم الاسرة والصحة الانجابية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى.

وشدد المحافظ على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ تلك المبادرات والمتابعة الميدانية والمستمرة لتنفيذ الفعاليات والحملات بالقرى والنجوع. ووجه المحافظ الشكر لقيادات مديرية الصحة ومديرى ومساعدي الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة لجهودهم خلال الفترة الماضية ومشاركتهم الفعالة فى حملة " طرق الابواب " لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا مؤكدا على حسن معاملة ورعاية المرضى والمترددين على المستشفيات وتحسين الخدمات المقدمة لهم فضلًا عن تكثيف الرقابة الداخلية بالمستشفيات وبأقسام العناية والاستقبال وصيانة الأجهزة الطبية بصفة مستمرة وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة.

تطوير 4 مستشفيات مركزية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه يجرى تطوير 4 مستشفيات مركزية بمختلف مراكز المحافظة لتصبح مستشفيات نموذجية وتقدم خماتها المتكاملة وخاصة خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل لكافة المواطنين لافتا الى تنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا عن طريق 760 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات «محطات السكك الحديدية ، محطات الأتوبيس ، الأسواق، الجامعات» وغيرها بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف مشيرًا إلى المتاعبة المستمرة والميدانية لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية القروية وسد العجز في التخصصات المختلفة ببعض الوحدات الصحية القروية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.