الحماية المدنية تنتشل جثمان سيدة من أسفل عقار البحر الأعظم المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من انتشال جثمان سيدة من تحت أنقاض العقار المنهار بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، المكون من طابقين.

وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان السيدة لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان سبب الوفاة.

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان

كما استدعت النيابة، عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال انهيار العقار ووفاة السيدة، وكلفت رجال المباحث بسرعة تكثيف جهودها، وعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

الحي يأمر بإخلاء العقارات المجاورة

وأمر رئيس الحي التابع له العقار، بإخلاء عدد من العقارات المجاورة خاصة بعد حدوث تصدعات بعقار ملاصق أرضي، وانهيار أرضية الحمام والمطبخ بالطابق الأول على الأرضي.

بداية البلاغ

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقار مكون من طابقين بشارع البحر الأعظم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث تبعتها سيارات الإسعاف، ليتبين انهيار العقار وحدوث تصدعات بعقار ملاصق أرضي وانهيار الحمام والمطبخ الأول على الأرضي، وتم إخلاؤه، وتتابع فرق الحماية المدنية وجود جثامين أخرى من عدمه.