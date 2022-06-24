تطهير محيط مسجد السيدة زينب استعدادا لصلاة الجمعة «صور»

قامت أجهزة حي السيدة زينب بالقاهرة، برئاسة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس الحي، بالمرور على منطقة مسجد السيدة زينب، وبالتنسيق مع فرع هيئة النظافة بالقاهرة، تم القيام برفع كفاءة النظافة ورفع التراكمات وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بمحيط مسجد السيدة زينب، وذلك تهيئة لمحيط المسجد للمصلين لأداء صلاة الجمعة.

غسيل الأرصفة والحفاظ على المظهر الحضاري

كما قامت أجهزة النظافة بحي السيدة زينب، بغسيل الأرصفة للشوارع والميدان الزينبي، من أجل تجميل المكان واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للموقع وخدمة الرواد من كل مكان.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس حي السيدة زينب، أعمال النظافة اليوم، والتي شملت حملة لكنس ورفع المخلفات والقمامة والأتربة في عدد من شوارع الحي.

المناطق التي شملتها حملة النظافة بالسيدة زينب

واستهدفت حملة النظافة التي شنها حي السيدة زينب، حارة السادات وشارع صدقي ومساكن زينهم ومحيط مستشفى 57357 وميدان بركة الفيل وشارع الأملاك والدحديرة وبن يزيد وأمام الروضة، وبجوار سيدي علي وشارع مجرى العيون، وجاري استمرار رفع المخلفات على مدار اليوم.