القوى العاملة: صرف 138 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 67 شابا بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 67 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بالمكاتب وعددهم 3025 شابًا، علاوة على توفير 55 فرصة عمل أخرى.

استخراج 606 شهادات قياس مستوى المهارة

وقال الوزير في بيان صحفي، إن المديرية عقدت دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما استخرجت 606 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، ومنح ترخيص عمل للأجانب.

وأضاف وليد الإمام مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير، إن مجال السلامة والصحة المهنية شهد تنظيم حملات للتفتيش على 352 منشأة، فضلا عن 9 حملات تفتيشية أخرى، وأسفرت الجهود عن تحرير 138 محضراً للمنشآت المخالفة، و26 قرار غلق إداري، وعقد 18 ندوة توعية فضلاً عن بحث 12 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

صرف 26 منحة مولود جديد بإجمالي 53 ألف جنيه

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، صرفت المديرية 26 منحة مولود جديد بإجمالي 53 ألف جنيه، و10 منح زواج بـ 30 ألف جنيه، و4 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 8000 جنيه، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية لـ 18 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 47 ألفاً و954 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، فتشت المديرية 1106 منشأة يعمل بها 4355 عاملاً، وحررت 29 محضراً، كما تلقت المديرية 34 شكوى عمالية، 26 شكوى منها تعذر تسويتها وتم إحالتها للقضاء، وتم تسوية شكوى، و7 شكاوى أخرى ما زالت قيد البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على 180 منشأة.