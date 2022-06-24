النقد الدولي يحذر: هناك تحديات يجب مراعاتها قبل إصدار عملة رقمية

حذر صندوق النقد الدولي من طرح بعض الدول الأفريقية المرحلة التجريبية للعملة الرقمية، حيث أكد في تقريره، أن هناك مخاطر وتحديات يجب مراعاتها قبل إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، ستحتاج الحكومات إلى تحسين الوصول إلى البنية التحتية الرقمية مثل الاتصال بالهاتف أو الإنترنت، بينما خطت المنطقة خطوات كبيرة، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار.

وتابع التقرير أنه على نطاق أوسع، ستحتاج البنوك المركزية إلى تطوير الخبرة والقدرة التقنية لإدارة المخاطر على خصوصية البيانات، بما في ذلك من الهجمات الإلكترونية المحتملة، والسلامة المالية، الأمر الذي سيتطلب من الدول تعزيز أنظمة تحديد الهوية الوطنية الخاصة بها حتى تعرف على عميلك يتم فرض المتطلبات بسهولة أكبر.

العملة الرقمية تؤثر على قدرة البنوك على الإقراض

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هناك أيضًا خطرا من أن يسحب المواطنون الكثير من الأموال من البنوك لشراء عملات رقمية، ما يؤثر على قدرة البنوك على الإقراض، هذه مشكلة خاصة للبلدان التي لديها أنظمة مالية غير مستقرة، وستحتاج البنوك المركزية أيضًا إلى النظر في كيفية تأثير عملات البنوك المركزية الرقمية على الصناعة الخاصة لخدمات الدفع الرقمية، والتي خطت خطوات مهمة في تعزيز الشمول المالي من خلال الأموال عبر الهاتف المحمول.

عملات البنوك المركزية هي نسخ رقمية من النقد أكثر أمانًا وأقل تقلبًا

وبحسب التقرير، تستكشف العديد من البنوك المركزية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أو هي في المرحلة التجريبية للعملة الرقمية، بعد طرح نيجيريا في أكتوبر لـ e-Naira.

كانت نيجيريا ثاني دولة بعد جزر الباهاما تطرح اتفاقية التنوع البيولوجي، وعملات البنوك المركزية هي نسخ رقمية من النقد أكثر أمانًا وأقل تقلبًا من الأصول المشفرة لأنها تصدر وتنظم من قبل البنوك المركزية، كما يوضح مخطط الأسبوع، تقوم جنوب إفريقيا وغانا بتشغيل برامج تجريبية بينما هناك دول أخرى في مرحلة البحث.

يقوم بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا بتجربة عملة رقمية للبنك المركزي بالجملة، والتي لا يمكن استخدامها إلا من قبل المؤسسات المالية للتحويلات بين البنوك، كجزء المرحلة الثانية من مشروعها الخوخة.

تشارك الدولة أيضًا في تجربة تجريبية عبر الحدود مع البنوك المركزية في أستراليا وماليزيا وسنغافورة.

يختبر بنك غانا غرضًا عامًا أو CBDC للبيع بالتجزئة

على النقيض من ذلك، يختبر بنك غانا غرضًا عامًا أو CBDC للبيع بالتجزئة، وهو e-Cedi، والذي يمكن استخدامه من قبل أي شخص لديه تطبيق محفظة رقمية أو بطاقة ذكية بدون تلامس يمكن استخدامها في وضع عدم الاتصال، الدول لديها دوافع مختلفة لإصدار عملات البنوك المركزية الرقمية ولكن بالنسبة للمنطقة هناك بعض الفوائد المهمة المحتملة.