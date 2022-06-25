حظك اليوم برج الثور السبت 25-6-2022 مهنيا وعاطفيا

سحر ووضع مهني جيد، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الثور الذي يبدع في الهن الصعبة كما أنه داعم للاستقرار في حياته، كما أنه شديد الإخلاص في عمله فهو يحب تحقيق نجاحات كبيرة، كما أنه معروف بالعند الشديد ويهتم فقط بتلبية احتياجاته المختلفة.

وبحسب علم الفلك، فإن أصحاب برج الثور لا يهتمون بردة فعل الآخرين تجاههم فالمهم هو اشباع احتياجاتهم ورغباتهم مما يتسبب في غصب المحيطين به بسبب سيطرة العند عليه، ويعرف عن هذا المولود أنه عاشق للجمال والإخلاص الشديد فهو يكره الخيانة ولا يستطيع تحملها.

ويعرف أيضا عن مولود الثور، أنه شخص حساس بدرجة كبيرة ما يجعله مضحي لأبنائه وأحبائه، كما أنه يتسم بالثقة الكبيرة في نفسه فترى أنه طموح وجميل ويستطيع أن يقوم بأي عمل دون مساعدة من الغير.

واليوم السبت الموافق 25 يونيو تقدم «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

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حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

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