عاجل.. سقوط سيارة في ترعة المريوطية ووفاة سائقها

سقطت سيارة في ترعة المريوطية ولقى سائقها مصرعه، وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائقها قبل أن تهوى في الترعة ولفظ على أثرها سائقها أنفاسه الأخيرة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث أشرف عليها اللواءان مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعلاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وتجري أعمال انتشال جثمان السائق المتوفى من قبل قوات الإنقاذ النهري.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، فانتقلت فرق الإنقاذ النهري لانتشال جثمان الشاب وحتى الآن لا تزال أعمال البحث جارية، وتمت الاستعانة بالأوناش لاستخراج السيارة من ترعة المريوطية.