مصرع طفل غرقا في ترعة المريوطية.. ووالده: يعاني من تأخر ذهني

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة المريوطية خلف الموقف الجديد، في ظروف غامضة، وأثبتت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفل كان يعاني من تأخر ذهني، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل لته إلى النيابة العامة.

العثور على جثة شاب

وأكدت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن العميد أحمد دسوقي، مأمور قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل لقي مصرعه غرقا في ترعة المريوطية، خلف الموقف الجديد، وانتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان الحادث، وبدأت أعمال الفحص.

وبفحص حالات التغيب، تبين إبلاغ أحد الأشخاص، صباح اليوم السبت، بتغيب نجله البالغ من العمر 17 عاما، منذ الخميس الماضي، وبفحص المواصفات التي أدلى بها المُبلغ في المحضر، تبين تطابق الأوصاف مع الجثة المعثور عليها.

استدعاء الأب

واستدعت الأجهزة الأمنية بالجيزة المُبلغ، وتعرّف على جثة نجله، وأكد أنه كان يعاني من تأخر ذهني، فضلا عن اعتياده الخروج من المنزل، وأنه لا يشتبه في وفاته جنائيا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، والتي صرّحت بالدفن.