إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في أبوالمطامير بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بطلقات نارية، منذ قليل، في مشاجرة بين عائلتين بقرية كوم القدح التابعة لمركز أبوالمطامير بالبحيرة، وذلك إثر خلافات على جسر بين أرضيهما الزراعية، وتم نقل المصابين لمستشفى أبوالمطامير للعلاج، كما تم فرض كردون أمني مشدد حول منازل العائلتين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوالمطامير بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية كوم القدح دائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث إثر خلاف على جسر فاصل بين أرض العائلتين.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة حمدي عبد الرحمن عبد الفتاح، 25 سنة، بطلق ناري في الساق، ومدحت عبد الرحمن عبد الفتاح، 23 سنة، بطلق ناري في الساق، ومحمد عبد العاطي عبد الفضيل، 21 سنة، بطلق ناري في الساق والوجه.

كما أصيب أيضا مصري زايد مفتاح، 45 سنة، بطلق ناري، وعبد العاطي عبد الفضيل عبد الفتاح، 45 سنة، بطلق ناري، وعطية حمد حسين، 36 سنة، بطلق ناري بالساق والرأس.

نقل المصابين لمستشفى أبوالمطامير العام

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوالمطامير العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.