ارتفاع ضحايا مشاجرة بين أبناء عمومة بدشنا إلى «قتيلين ومصاب».. وانتشار أمني للتهدئة

ارتفع عدد القتلى في المشاجرة التي نشبت بين أبناء عمومة في نجع أبوالحمد في دشنا بمحافظة قنا، إلى «قتيلين ومصاب»، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا لمنع تجدد الاشتباكات بين الاطراف المتنازعة.

وقُتل شاب منذ قليل، يدعى عبد اللاه. ح - 18 سنة، وأُصيب آخر بطلقات نارية، بعدما هاجمت أسرة القتيل الأول منزل المتهم بقتله وإشعال النيران في منزله وإطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، ليصل إجمالي الضحايا في المشاجرة إلى قتيلين ومصاب.

إخطار بالواقعة لمدير أمن قنا

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من هيئة إسعاف قنا، يفيد مقتل شاب بسلاح أبيض على يد آخر أثناء مشاجرة بين أبناء عمومة بنجع أبوالحمد بمنطقة الصعايدة بمركز دشنا.

وأضاف بيان لمديرية الأمن بمقتل محمد عبد الرازق الخازوق، 25 عاما، «القتيل الأول» بطعنات نافذة بسلاح أبيض على يد آخر، في مشاجرة بين أبناء عمومة بنجع أبوالحمد بمركز دشنا.

أسرة المجني عليه تشغل النيران بمنزل المتهمين بقتله

وأشعلت أسرة المجني عليه، النيران في منزل المتهمين بقتله في نجع أبو الحمد دائرة مركز دشنا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وقوات الأمن لمكان الحادث لإطفاء الحريق وفرض كردون أمني للحد من الاشتباكات بين المتشاجرين، وتهدئة الأوضاع.

وتم نقل جثتي القتيلين إلى مشرحة المستشفى المركزي بقرية فاو قبلي، ونقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.