أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢.. تعرف على الموعد فلكيا

بدأ العد التنازلي لاستقبال أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، وبالتزامن مع اقتراب موعد حلول العيد، تزايدت عمليات البحث من مستخدمي الإنترنت حول موعد العيد، ومتى ستكون وقفة عرفات.

تستعرض «الوطن»، موعد أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢ خلال التقرير التالي:

أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢

وينتظر المسلمون رؤية الهلال لمعرفة مطلع بداية شهر ذي الحجة من أجل تحديد أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢، وبعيدًا عن انتظار الرؤية هناك تحديد مبدئي لمواعيد مثل هذه المناسبات، وذلك وفقا لما أعلنه المركز الفلكي للبحوث.

موعد أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢

وبذلك فيكون أول أيام عيد الأضحى ٢٠٢٢، فلكيا هو يوم السبت الموافق 9 يوليو ٢٠٢٢، وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

وتبدأ إجازة العيد، من يوم الجمعة، وهو موعد وقفة عرفة، ويكون موعد عيد الأضحى وفقا لرؤية الهلال لغرة شهر ذي الحجة يوم السبت، ويحدد بناء على ظهور الهلال في السماء، حيث إن دار الافتاء المصرية هي الجهة المنوط بها الإعلان رسمياً عن موعد عيد الأضحى ٢٠٢٢.

تكبيرات عيد الأضحى

كما يبحث مستخدمو الإنترنت عن صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك، وهي الصيغة التي لا تختلف في شيء عن تكبيرات عيد الفطر المبارك، وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن صيغة تكبيرات العيد الصحيحة كالآتي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».