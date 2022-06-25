حظك اليوم برج الأسد السبت 25-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بأنه إنسان طموح ومتسامح، كما أنه لديه قلب محب للمحيطين به، ويحب أنه ينفق على نفسه ويدللها، كما أنه قيادي وسريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارات بسرعة، كما أنه لا يستطيع أن يعيش بلا حب، كما أن امرأة برج الأسد معطاءة وكريمة وعاشقة كبيرة للرجل المرتبطة به، كما أنها مخلصة ووفية بشكل كبير، وتحب أن تشعر بالسيطرة على الأشخاص المحيطين بها.

ويحرص مولود برج الأسد على الالتزام بالقيم الفردية، ولديه قدرة كبيرة على جذب المحيطين به له، ولا يحب الجلوس وحده على الإطلاق، ولكنه يواجه صعوبة في إيجاد ونيس له، ويحرص مولود برج الأسد على البحث عن الحظ اليوم الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تبدو اليوم محددا في رأيك، لكن لا ترفض الاستماع للرأي الآخر.

برج الأسد والعمل

ويتميز مولود برج الأسد بأنه طموح ومبدع بشكل كبير، كما أنه صاحب إرادة قوية، تساعده كثيرا على الوصول لمناصب عالية في عمله، في وقت قصيرا.