حظك اليوم برج العقرب السبت 25-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يتميز بأنه لديه القدرة على التركيز بشكل كبير، فعندما يضع هدف أمام عينه لا يسمح لأي شيء آخر بأن يشتتهم، كما أنه يستمر في المحاولة لتحقيق أهدافهم تلك، ولديه شخصية طموحة أيضا، ويحرص دائما على البحث عن الحقيقة، ولا يهدأ حتى يجدها، ويثق بشده في نفسه الأمر الذي يجعله يظهر جاذبيته أمام الآخرين، ويستمتع كثيرا بالقيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية، ويفضل فصل الشتاء والأجواء الباردة.

ويستطيع مولود برج العقرب إقامة علاقات عاطفية أو علاقات صداقة قوية مع الأبراج المائية مثل السرطان والحوت، وتكون تلك العلاقة قائمة على التفاهم فيما بينهم، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم مشحون بالأعمال ويدفعك الفلك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك وتظهر تماسكا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية، وعليك أن تتروى في ردود أفعالك وفي حركتك حفاظا على سلامتك.

برج العقرب والحب

يحرص مولود برج العقرب عند الوقوع في الحب على مشاركة الطرف الآخر في جميع أمور حياته، كما أنه يحب مشاركتهم في اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية.