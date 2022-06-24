النفط يرتفع خلال التعاملات اليومية ويتجه إلى التراجع للأسبوع الثاني

ارتفع النفط الأمريكي بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعومًا بنقص المعروض، على الرغم من أن الخام كان يتجه إلى الانخفاض الأسبوعي الثاني وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.48 دولار أو 3.3% إلى 107.75 دولار، وعلى الرغم من ذلك، فقد انخفض هذا الأسبوع بأكثر من 1%.

تركيز الفيدرالي على كبح التضخم غير مشروط

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الخميس، إن تركيز البنك المركزي على كبح التضخم كان «غير مشروط»، ما زاد من المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة التي أثرت على الأسواق المالية.

تزايد المخاوف من الركود

قال جيفري هالي، المحلل لدى OANDA للسمسرة: «يبدو أن تزايد المخاوف من الركود الاقتصادي قد أدى إلى إعدام المراكز الطويلة المضاربة الثقيلة في كلا العقدين، حتى كما هو الحال في العالم الحقيقي، فإن ضيق الطاقة حقيقي كما كان دائمًا»، بحسب «CNBC».

الإغلاق الكامل للإنتاج في ليبيا

حصل النفط الخام على دعم من الإغلاق شبه الكامل للإنتاج في ليبيا عضو أوبك، بسبب الاضطرابات.

قال وزير النفط الليبي، الخميس، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط حجب عنه بيانات الإنتاج، ما أثار الشكوك بشأن الأرقام التي أصدرها الأسبوع الماضي، بحسب «CNBC».

قال ستيفن برينوك من بي في إم للسمسرة النفطية إن مخاوف الركود هيمنت على المعنويات، مضيفًا: «ومع ذلك لا يزال هناك إجماع على أن سوق النفط ستشهد ارتفاعًا في الطلب وتقلص العرض خلال أشهر الصيف، وبالتالي الحد من الانخفاض»، بحسب «CNBC».

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك +، في 30 يونيو، ومن المتوقع أن يلتزموا بخطة سابقة لتسريع الزيادات الطفيفة في إنتاج النفط في يوليو وأغسطس، بدلاً من توفير المزيد من النفط.