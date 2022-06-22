أسعار النفط تتراجع بنسبة 6٪.. كم يبلغ سعر البرميل؟

تراجعت أسعار النفط بنحو 6٪ إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع وسط مخاوف من أن رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويقلل الطلب على الطاقة.

كما ضغط على الأسعار ارتفاع الدولار الأمريكي هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002 مقابل سلة من العملات، مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

تراجع العقود الآجلة

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 6.69 دولار، أو 5.6%، لتبلغ عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.03 دولارات أو 6.8%، ليستقر عند 109.56 دولار.

وكان هذا أدنى إغلاق لخام برنت منذ 20 مايو وأقل مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ 12 مايو، كما كان أيضًا أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية لبرنت منذ أوائل مايو وأكبر تراجع لخام غرب تكساس الوسيط منذ أواخر مارس. وفقًا لـ«CNBC».

برنت يتراجع للمرة الأولى في خمسة أسابيع

على مدار الأسبوع، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت للمرة الأولى في خمسة أسابيع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط للمرة الأولى في ثمانية أسابيع.

قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات OANDA، "تراجعت أسعار النفط الخام مع ارتفاع الدولار، وأشارت روسيا إلى أن صادرات النفط يجب أن تزيد، ومع تنامي مخاوف الركود العالمي، وفقًا لـ«CNBC».

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع بأكثر من ربع قرن، إن محافظي البنوك المركزية العالمية الذين خففوا بسرعة السياسة النقدية أثناء الوباء لتجنب الركود، يشددون الآن لمحاربة التضخم.