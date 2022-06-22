أسعار النفط تتراجع أكثر من 3%.. البرميل بــ110 دولارات

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لأكثر من 3%، إذ سجل سعر البرميل 110 دولارات، اليوم الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوياتها في شهر، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4% بنحو 105 دولارات للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بهدف كبح التضخم المرتفع ربما يتسبب في تباطؤ الطلب.

إعفاء ضريبي متوقع على البنزين في أمريكا

ومن المتوقع أيضًا أن يدعو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إعفاء ضريبي على البنزين، ومن المقرر أن يجتمع مع سبع شركات نفط كبيرة هذا الأسبوع وسط حملة لخفض أسعار الوقود.

في الوقت نفسه، أبقت علامات شح العرض المستمر، الأسواق في حالة توتر، إذ حذرت شركتا «إكسون موبيل وفيتول»، من أن الطلب لا يزال على طريق التعافي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يتباطأ العرض في نمو الطلب.

كما أدت اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا وفشل أوبك في ضخ المزيد من الخام بسبب نقص الاستثمار، إلى استمرار الضغط التصاعدي على أسعار النفط.

ارتفاع سعر برميل خام برنت لأعلى مستوياته

تاريخيًا، وصل سعر برميل خام برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.50 دولار أمريكي في يوليو من عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول خام برنت عند 117.00 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع «أبريل – يونيو 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 129.45 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

ويعتبر نفط خام برنت سعرًا مرجعيًا رئيسيًا لمشتريات النفط في جميع أنحاء العالم، وبينما يتم الحصول على نفط خام برنت من بحر الشمال، فإن إنتاج النفط الآتي من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط المتدفق من الغرب، يميل إلى أن يتم تسعيره مقارنة بهذا النفط.