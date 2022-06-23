أسعار النفط تواصل التراجع عالمياً.. ما هي الأسباب؟

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 109 دولارات للبرميل اليوم الخميس، لتواصل هبوطًا حادًا عن الجلسة السابقة، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 104 دولارات للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من أن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تؤدي إلى ركود وتضر بالطلب على الوقود.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم أمس الأربعاء، أمام الكونجرس الأمريكي، إن البنك المركزي لا يحاول هندسة ركود لوقف التضخم، لكنه ملتزم تمامًا بجعل الأسعار تحت السيطرة، حتى في ظل مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

«بايدن» يطالب بتعليق ضريبة البنزين الفيدرالية مؤقتًا

في غضون ذلك، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية مؤقتًا لمنح الأمريكيين بعض الراحة من ارتفاع الأسعار القياسية، بينما قالت سيسيليا روز، رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين، أمس الأربعاء، إن الصين والهند ربما تشتريان نفطًا روسيًا أكثر مما كانت تعتقده الولايات المتحدة سابقًا، مما يخفف من أزمة المعروض في الأسواق العالمية.

برنت يصل لأعلى مستوى له في يوليو 2008

على صعيد تاريخي، وصل سعر خام نفط برنت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند سعر 147.50 في يوليو عام 2008، ومن المتوقع أن يتم تداول خام برنت عند 117.00 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، وسط احتمالات أن يتم التداول لخام برنت عند 129.45 دولار أمريكي للبرميل في غضون 12 شهرًا.

يعد نفط خام برنت سعرًا مرجعيًا رئيسيًا لمشتريات النفط في جميع أنحاء العالم، وبينما يتم الحصول عليه من بحر الشمال، فإن إنتاج النفط الآتي من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط المتدفق من الغرب يميل إلى أن يتم تسعيره مقارنة بهذا النفط بالبورصات العالمية.