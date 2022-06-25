كيف تحصل على قرض تمويل عقاري بفترة سداد 15 سنة؟

بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، يحاول الأشخاص معرفة التغييرات التي ستحدث على القروض في البنوك، وهل سيكون هناك جديد في هذه المنتجات البنكية، ومن بين القروض التي تشهد إقبالا من العملاء قرض التمويل العقاري على 15 سنة.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير مميزات وشروط قرض التمويل العقاري من بنك كريدي أجريكول يسدد على 15 سنة.

مميزات قرض التمويل العقاري من كريدي أجريكول:

- التمويل: يصل التمويل للوحدة السكنية من كريدي أجريكول حتى 80% من سعر الوحدة.

– قيمة القرض التمويل العقاري من بنك كريدي أجريكو: تصل إلى 10 ملايين جنيه مصرى.

– فترة سداد قرض التمويل العقاري من كريدي أجريكول: تصل إلى 15 سنة.

شروط الحصول على قرض التمويل العقاري من كريدي أجريكول:

-الدخل الشهرى

يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب المستفاد من القرض 4000 جنيه مصرى.

- طبيعة العمل

يمنح بنك كريدي أجريكول قرض التمويل العقاري لكل من الموظف الحكومي، موظف قطاع خاص، المهنين.

الاقساط الشهرية، لا تتعدي قيمة القسط الشهري 40% من صافى الراتب الشهرى.

- المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري من كريدي أجريكول

بطاقة الرقم القومى سارية

إيصال مرافق كهرباء أو غاز أو تليفون أرضى لم يمر علية ثلاثة أشهر من تاريخ طلب القرض

شهادة بمفردات الراتب من جهة العمل موضح بها صافي أو إجمالي الدخل

– كشف حساب بنكى لآخر 6 أشهر يوضح الراتب.

قرار البنك المركزي المصري

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقدة مساء الخميس 23 يونيو 2022، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.