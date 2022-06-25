مصرع طبيب بيطري سقط من الطابق الخامس بالمنوفية: «كان بيصلح الدِش»

شهد مركز الباجور في محافظة المنوفية، مصرع طبيب بيطري، سقط من الطابق الخامس بعد اختلال توازنه، وعلى الفور جرى إبلاغ مركز الشرطة ونقل الجثمان إلى مستشفى الباجور العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع طبيب سقط من الطابق الخامس في المنوفية

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى طبيب بيطري يدعى «ا.ا» يبلغ من العمر 43 سنة، وتبين سقوطه من الطابق الخامس، وبسؤال أسرة الطبيب المتوفى، تبين أنه كان يعمل على إصلاح «الدش»، في منزله واختل توازنه، ونفوا وجود شبهه جنائية حول الوفاة، وجرى إخطار جهات التحقيق.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور، يفيد بمصرع «ا.ا» طبيب بيطري مقيم بقرية بهناي دائرة المركز، حيث سقط من الطابق الخامس أثناء إصلاح «الدش» الخاص بالتليفزيون، بعد اختلال توازنه، وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بقويسنا

في سياق منفصل، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم مروع علي طريق قويسنا في المنوفية بعد تصادم سيارتين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ علي الجثامين، وبعد العرض علي جهات التحقيق صرحت بدفن الجثامين وتباشر التحقيقات.