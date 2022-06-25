اكتشاف «شلل أطفال» جديد في بريطانيا.. اعرف التفاصيل

في وقت لاتزال تعاني فيه الدول حول العالم من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي بلغ إجمالي إصاباته حول العالم 548.2 مليون حالة، أطلت منظمة الصحة العالمية ومسؤولون في قطاع الصحة البريطاني، باكتشاف نوع من فيروس شلل الأطفال.

وقال مسؤولو صحة بريطانيون و«منظمة الصحة العالمية» إنه اكتُشف نوع من فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات في عينات مياه الصرف الصحي في العاصمة البريطانية «لندن»، ويجري المزيد من التحليلات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت «الصحة العالمية» في بيان إنه تم العثور على الفيروس من النوع الثاني المشتق من اللقاح «في دي بي في 2» في عينات بيئية بـ«لندن»، مشيرة إلى أهمية الإشارة إلى أنه جرى عزل شلل الأطفال من العينات البيئية فقط.

«الصحة العالمية»: الفيروسات تهدد الأطفال

وحذرت المنظمة، أن أي شكل من أشكال الفيروس في أي مكان يمثل تهديدا للأطفال، وأوضحت «الصحة العالمية»، أنه لم يتم الكشف عن حالات شلل مصاحبة لها.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» حول العالم إلى 6.3 مليون حالة

من جانبه، أشارت إحصائيات موقع «ورلد ميتر»، إلى أن إصابات «كورونا» حول العالم، بلغت 548 مليونًا و 243 ألفًا و 022 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى6 ملايين و349 ألفًا و456 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 523 ملايين و196 ألفا و173 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 6790 إصابة بـ«كورونا»، بينها 85 وافدة من الخارج، و18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ الفيروس إلى 18319773 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24516 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الجارة الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 9610 إصابة بـ«كورونا»، الذي تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.7 مليون، فيما تم شفاء أكثر من 4.68 مليون شخص، بينما يعالج 17300 شخصا على الأقل.

الصين: 7 إصابات محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 7 إصابات بـ«كورونا» محلية العدوى في البر الرئيسي للبلاد، بينها 5 إصابات في مقاطعة قوانجدونج واثنتان في بكين.

واعلنت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، خروج 90 مريضا من المستشفيات في البر الرئيسي للبلاد، بعد شفائهم من «كورونا»، ليرتفع الإجمالي إلى 219638 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.