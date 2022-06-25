عودة حركة مترو الأنفاق بمحطة الدمرداش.. «العطل اتصلح في 3 دقائق»

أعلنت إذاعة مترو الأنفاق، إصلاح العطل المفاجئ بأحد القطارات بالخط الأول «المرج الجديدة - حلوان»، في محطة الدمرداش، مشيرة إلى أنَّه تم استكمال حركة سير القطارات بشكلها الطبيعي، موضحة أنَّ جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

وقال أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث باسم مترو الأنفاق في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ العطل الفني الذي كان في محطة الدمرداش تم التعامل معه بكل احترافية، مؤكّدًا أنَّه تمّ إفراغ الركاب من القطار، ودخوله للسكة الاحتياطية بسراي القبة لإصلاحه.

وأضاف المتحدث باسم مترو الأنفاق، أنَّه تمّ التعامل مع الموقف في خلال 3 دقائق فقط، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ تكثيف أعمال الصيانة الدورية للقطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل للحد من تكرار تلك الأعطال، خاصةً مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للمواد المضافة غدًا الأحد الموافق 26 يونيو.

زيادة رحلات مترو الأنفاق بسبب امتحانات الثانوية العامة

وأعلنت شركة مترو الأنفاق، في بيان لها، من قبل، أنَّه سيتمّ زيادة عدد الرحلات بالخطين الأول والثاني، بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل من الساعة الخامسة وربع صباحًا مروراً بأوقات الذروة حتى انتهاء التشغيل في تمام الساعة الواحدة صباحًا، خلال أيام عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي تقدر بعدد رحلات 1090 رحلة مقسمة بعدد 488 رحلة للخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، و602 رحلة للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب،

كما أنَّه سيتمّ الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار الذي تمر به البلاد، والدفع بعدد من القطارات الإضافية الفارغة من الركاب لامتصاص أي زحام قد يحدث أوقات الذروة الصباحية والمسائية تسهيلًا وتيسيرًا على الركاب وخاصًة طلاب الثانوية العامة.