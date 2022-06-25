صرف 68 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ23 عاملا غير منتظم في الإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية 685 شابًا، بينهم 22 «قادرون باختلاف» من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلون بها 2127 شابًا.

صرف 68 ألف جنيه رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وتلقى الوزير تقريرًا بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال مايو الماضي، استخرجت المديرية 373 شهادة قياس مستوى مهارة، و476 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 12 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديًا، وتحويل 6 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، صرفت المديرية 68 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية لـ23 عاملًا من المسجلين في المديرية، والذين بلغ عددهم 5985 عاملًا.

وأشار إلى أن المديرية أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 313 منشأة بنظام الدوري النهاري، وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية بحضور 50 عاملًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 51 منشأة، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوة توعية في نفس المجال .

84 استخراج وتجديد تراخيص عمل للأجانب

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 15 تراخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 69 آخرين ، وإلغاء 29 حالة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتابعت المديرية التفتيش على 69 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.