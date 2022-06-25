هذا هو آخر موعد لتحديث بطاقة التموين.. إلحق سجل رقمك عشان حصتك متتوقفش

على مدار الشهور القليلة الماضية، اهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر موقع «دعم مصر» قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يتمّ إيقاف الحصة التموينية الخاصة بهم، ويتساءل العديد منهم عن آخر مهلة متاحة لتسجيل رقم الهاتف، حتى يستطيعون التسجيل تجنبًا لتوقف البطاقة.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد لتحديث البطاقة التموينية وتسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر، وفق ما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيانات لها، كالتالي:

آخر موعد لتحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم الهاتف

منذ أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة فتح موقع دعم مصر حتى يتمكن المواطنون من تسجيل رقم الهاتف عبر الموقع، وكان من المقرر أن ينتهي التسجيل في نهاية شهر يونيو، ولكن عادت الوزارة لتعلن عن موعد آخر لتسجيل البطاقة التموينية، بعد أن تم مد المهلة حتى 31 يوليو المقبل.

خطوات تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر دعم مصر

- يدخل صاحب البطاقة التموينية الذي يرغب في تسجيل الرقم الخاص به، بالدخول إلى موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنــــــا.

- تظهر أمام المواطن الأيقونة الخاصة بإدخال رقم البطاقة التموينية منفردا، دون ظهور أي من الخدمات الأخرى بجانبها، ليدخل المواطن رقم البطاقة الخاصة به.

- وبعد ذلك تظهر أمام المواطن بيانات البطاقة التي تتضمن «اسم صاحب البطاقة، وعدد أفراد البطاقة، والمحافظة، وأسماء أفراد البطاقة».

- وتظهر أيضًا الخانة الخاصة بإدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة، ويجب أن يكون الرقم الذي يتم إدخاله مسجل في شركة الاتصالات بنفس اسم صاحب البطاقة التموينية.

- وبعد الانتهاء من تسجيل الهاتف، تظهر للمواطن رسالة على الشاشة تفيد بأن رقم الهاتف تم تسجيله ويجرى مراجعة بياناته الآن.