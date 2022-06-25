جامعة الزقازيق تتقدم 33 مركزا عالميا في تصنيف ليدن الهولندي

أعلن الأستاذ الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حققت تميزاً جديداً على المستوى الدولي، بتقدم الجامعة بمعدل 33 مركزاً مقارنة بالعام السابق في تصنيف «ليدن الهولندي للجامعات لعام 2022»، حيث حصلت على المركز 718 عالمياً ضمن 1318 جامعة على مستوى العالم، والمركز الخامس محليا ضمن 10 جامعات مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف.

التصنيف الدولي لجامعة الزقازيق

أشاد رئيس جامعة الزقازيق بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي للجامعة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى الكثير من التصنيفات العالمية، ومؤكداً سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن تصنيف ليدن الهولندي للجامعات يقدم مؤشرات ببليومترية متقدمة، تساعد في استكشاف أداء الجامعات من زوايا مختلفة ومتعددة.

اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير جميع سبل الدعم للباحثين

فيما أكد الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير جميع سُبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة، مشيرا إلى حصول جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية على مراكز متميزة بين الجامعات المصرية والعالمية وفق التخصّصات المختلفة، حيث جاءت نتائجها كالتالي:

العلوم الطبية: حصلت على المركز 582 عالمياً والخامس محلياً.

علوم الحياة والأرض: حصلت على المركز 491 عالمياً والثاني محلياً.

الرياضيات وعلوم الحاسب: حصلت على المركز 673 عالمياً والخامس محلياً.

العلوم الفيزيائية والهندسية: حصلت على المركز 699 عالمياً والخامس محلياً.