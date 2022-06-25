السيطرة على حريق هائل في مزرعة موز بالسادات دون إصابات

شهدت قرية «الأخماس»، التابعة لمركز السادات في محافظة المنوفية، حريق هائل في مزرعة موز، اليوم السبت، ودفعت الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بنشوب حريق هائل في مزرعة موز بقرية «الأخماس»، بدائرة المركز، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء من قبل الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، وإخماد النيران قبل أن تمتد إلى المناطق المجاورة.

لا إصابات أو خسائر في الأرواح

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق نشب في مخلفات زراعية خاصة بالموز، كالأشجار القديمة التي يضعها المزراعون بجانب المزرعة أو داخلها، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على الحريق دون أن يسفر عن وجود أي إصابات أو وفيات، مشيراً إلى أن الخسائر اقتصرت على التهام النيران لمساحة من زراعات الموز، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

مصرع طبيب بيطري في الباجور

وشهد مركز الباجور بمحافظة المنوفية، في وقت سابق، مصرع طبيب بيطري، يُدعى «أ. أ.»، 43 سنة، إثر سقوطه من الطابق الخامس، أثناء إصلاح طبق «الدِش» على سطح منزله، حيث اختل توازنه وسقط على الأرض جثة هامدة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفي، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.