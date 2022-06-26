التعليم تعلن اليوم تفاصيل وشروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ظهر اليوم الأحد الموافق 26 يونيو الجاري، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل وشروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، مؤكدة أن جميع مراحل العمل بالمسابقة سيتم إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، تحقيقا للشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.

مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. حصر العجز في المدارس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسابقة المعلمين بتعيين 30 ألف معلم، ستعمل على سد العجز في المدارس، لافتة إلى أنه تم حصر نسب العجز في المعلمين فى كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.

تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تعيين 150 ألف معلم، على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف كل عام، مشيراً إلى أن مسابقة المعلمين ستعمل على سد العجز في جميع المدارس على مدار الـ5 سنوات، موضحة أن المسابقة ستتم بكل شفافية ووضوح ولن يتم تعيين أي شخص لا يستحق، لتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.

كيفية التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم

ونوه المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه يتم التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم إلكترونيا على بوابة الوظائف الحكومية، مؤكدا أنه سيتم اليوم، إعلان جميع التفاصيل الخاصة بالمسابقة، وموعد إتاحة التقديم وشروطها، حتى يتسنى للخرجين التقديم في مسابقة المعلمين.