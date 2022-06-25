مصاريف الجامعات الخاصة 2022.. متاحة إلكترونيا وفي مكاتب شؤون الطلاب والقبول

تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال طلاب الشهادات العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بمختلف البرامج الدراسية للعام الجامعي المقبل وفقاً للحدود الدنيا، التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأوضح عدد من رؤساء الجامعات استمرار عمليات التقديم دون رصد أي مشكلات، مؤكّدين أنَّ مصاريف الجامعات الخاصة 2022 متاحة لجميع الكليات عبر المواقع الإلكترونية للجامعات أو بمكاتب شؤون الطلاب والقبول بكل جامعة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022

وأكّد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام بالضوابط والقرارات التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بقواعد القبول والحدود الدنيا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية و الأجنبية، لافتًا إلى أنَّ الجامعة كشفت عن قيمة المصروفات الدراسية للعام الجامعي المقبل 2022-2022 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها كباقي المؤسسات التي أعلنت مصاريف الجامعات الخاصة 2022، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

ومن جهته، أكّد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة تعمل حالياً لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات المختلف تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

ولفت إلى أنَّ مصاريف الجامعة تقارب مصروفات الجامعات الأهلية وأنها تختلف عن مصاريف الجامعات الخاصة 2022، لافتًا إلى أنَّ هناك استعدادات مكثفة تتمّ على قدم وساق خلال الفترة المقبلة تمهيداً لاستقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية.