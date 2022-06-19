الشيحي: قانون الجامعات الخاصة لا يمنح الحق للدولة التدخل في تحديد المصروفات

أكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، أن الجامعة اتخذت قرار عدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجامعي المقبل مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتقديرا لظروف المواطن المصري، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بقيمة العام الماضي مع تحمل الجامعة الأعباء كافة من زيادة قيمة الأجور والمتطلبات التعليمية والصيانة الشاملة والتطوير للمنشآت الجامعية، مضيفا أن قرار الثبات في المصروفات يشمل جميع الطلاب المصريين والوافدين وطلاب الشهادات المعادلة، لافتا إلى قيمة المصروفات الدراسية معتدلة جدا مقارنة بنظيرتها من الجامعات ويتم تحصيلها بالجنيه المصري.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون تنظيم الجامعات الخاصة لا يمنح الحق للدولة التدخل في تحديد قيمة المصروفات سنويا أو نسب زيادتها، لافتا إلى أن هذا الأمر يجب إعادة النظر فيه خلال السنوات المقبلة وأن يكون للدولة دور، خاصة وأن بعض الجامعات تزيد قيمة المصروفات وترفع نسب زيادتها سنويا بنسب كبيرة.

وتابع أن قانون تنظيم الجامعات يمنح المنافسية الحرة بين الجامعات المختلفة في تقديم الجودة التعليمية المتميزة بما يتماشى مع قيمة المصروفات الدراسية.

تنسيق 2022

وعن الحدود الدنيا للقبول للجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022، أوضح وزير التعليم العالي السابق، أن مجاميع الطلاب السنوات الماضية كانت مرتفعة جدا، بخلاف العام الماضي الذي شهد انخفاضا كبيرا في الحد الأدنى لشرائح مجاميع الثانوية العامة، قائلا: «لا مانع من النزول بالحدود الدنيا المقبولة بما يمنح الفرصة للعديد من الطلاب للالتحاق بالكليات، وارتفاع الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة خسارة للجميع سواء الجامعات في الاكتفاء لتحقيق مطالبها وتأدية خدماتها التعليمية على أكمل وجه أو الطلاب في الالتحاق، ولا بأس من النزول بالحد الأدنى شريطة النظر في شرائح نتائج الثانوية العامة، ولكن ننتظر نتيجة الثانوية العامة».