بـ2000 جنيه في الساعة.. حفلات الأفراح وأعياد الميلاد بالأوتوبيس النهري

أطلقت هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة خدمة استضافة الأفراح وحفلات الخطوبة وأعياد الميلاد والعزومات وغيرها من المناسبات وذلك من خلال الأوتوبيس النهرى بالنيل، وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة تقدم كل جديد من أجل خدمة أفضل للمواطنين، ومنها الأوتوبيس النهري، حيث يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال فترة الصيف، ويتم إقامة رحلات نيلية متنوعة تصل للقناطر الخيرية، علاوة على رحلات أخرى بأسعار مناسبة للجمهور.

3 جنيهات أقل تذكرة للأوتوبيس النهري

وأكد المهندس محمد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة بالنقل العام، أن هناك رحلات متنوعة يقدمها الأوتوبيس النهري لخدمة الزوار، وأقل تذكرة ركوب الأوتوبيس النهري تبلغ 3 جنيهات، بين الحوامدية والمعصرة لخدمة الركاب، ويتم إقامة رحلات إلى القناطر الخيرية، بسعر 40 جنيهاً للفرد، حيث تستغرق الرحلة أكثر من 3 ساعات ذهاباً وإياباً، فضلاً عن انتظار الركاب فترة التنزه بحدائق القناطر الخيرية.

100 مقعد داخل الأوتوبيس

وأضاف «عبدالمجيد»، في تصريحات لـ«الوطن» أنه حالياً يتم استضافة المناسبات على متن الأوتوبيس النهري الموجود في محطة «هابي لاند»، بكورنيش المظلات، أمام أبراج «أغاخان»، حيث أقل تسعيرة 2000 جنيه للساعة، لإقامة حفل خطوبة، أو فرح، أو عيد ميلاد، أو أية مناسبة أخرى.

وأشار إلى أنه من يريد حجزساعتين يدفع 3500 جنيه، معتبراً أنها أسعار بسيطة مقارنةً بالأماكن الأخرى، وتقام الحفلة في قلب النيل، داخل الأوتوبيس النهري، الذي يضم نحو 100 كرسي، وبه قاعة مكيفة، ودور علوي مفتوح، ومزود بـ«دي جي» و«كوشة» لحفلات الخطوبة والزواج، وأية خدمات أخرى من مشروبات وأطعمة، يوفرها صاحب الحجز وفق رغبته، في رحلة الأتوبيس النهري.

20 جنيهاً لجولة نيلية لمدة ساعة

وقال المهندس علي صلاح، رئيس حركة النقل النهري، إن هناك خدمات متعددة يقدمها الأوتوبيس النهري للمواطنين، منها جولة ساعة داخل النيل بسعر 20 جنيهاً، علاوة على رحلات القناطر ورحلات إمبابة، ومؤخراً تم تقديم خدمة استضافة المناسبات على الأوتوبيس النهري، مع توفير كل وسائل الأمان للركاب، مشيراً إلى أن باب الحجز مفتوح أمام المواطنين والشركات والهيئات والجامعات والمدارس، لإقامة أية مناسبات أو رحلات داخل الأوتوبيس النهري، مع وجود تخفيضات مناسبة.