تجهيز 190 لجنة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة بالجيزة

يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة غدآ الأحد 26 يونيو الجاري 2022 لجان امتحانات الثانوية العامة بمدارس الجيزة الاعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة والكائنة بشارع جامعة القاهرة بجوار مدرسة السعيدية الثانوية في تمام الساعه التاسعة صباحآ، ثم يتفقد لجان مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية الكائنة بشارع عبد المنعم رياض بجوار الإدارة التعليمية بالعجوزة.

78777 طالب وطالبة يؤدون الامتحان بالجيزة

وكشفت محافظة الجيزة في بيان ان مديرية التربية والتعليم بالجيزة والأحياء والمراكز والمدن انهت الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022 والذي ستنطلق غدا الأحد 26 من شهر يونيو الجاري وتنتهي الخميس 21 من شهر يوليو المقبل، حيث سيؤديها 78777 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بمحافظة الجيزة.

واشارت محافظة الجيزة الي أنه تم تجهيز 190 لجنة أساسية علي مستوي المحافظة و 16 مركز توزيع للأسئلة بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدا علي متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

رفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل

وقالت المحافظة ان المحافظ كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الإمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية امام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وطالبت محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان في إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات .