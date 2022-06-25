رصف شارع «26 يوليو» بملوي ضمن مشروعات الخطة المركزية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة الرصف للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تمهيد الطرق والعمل على رفع كفاءتها، لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ خطط الرصف بجميع المراكز والقرى التابعة لها، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ خطة رصف الشوارع الرئيسية والأحياء

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية في مركز ملوي، بدء أعمال وضع الطبقة الاسفلتية بنطاق شارع «26 يوليو»، بحي شرق ملوي، بطول 800 متر وعرض 13 متراً مزدوجاً، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، وهندسة طرق ملوي، ضمن مشروعات الخطة المركزية للعام المالي 2021 – 2022، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية.

تنفيذ خطة الرصف الخاصة بشوارع ملوي

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، أنه يجري العمل على رصف شارع 26 يوليو بشرق المركز، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بشارع الازهار، شارع شكري، شارع بورسعيد، شارع المطاحن بحي شرق المركز، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنفيذ خطة الرصف الخاصة بشوارع المركز وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتابع محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، فيما يخص الحالة العامة للنظافة و التعديات والإشغالات والإنارة والرصف، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.