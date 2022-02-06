بدء رصف عدد من شوارع مركز ملوي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، البدء في أعمال الطبقة السطحية «الأسفلت»، بعدد من الشوارع بأحياء مدينة ملوي، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 – 2022، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستكمال خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتيسير حركة المرورية.

وضع الطبقة الأسفلتية عقب تمهيد الشوارع

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ملوي، أنه جار العمل بوضع الطبقة الأسفلتية عقب تمهيد الشوارع وتجهيزها للرصف، حيث تم تمهيد عدد من الشوارع منها (المعهد الديني القديم - مجمع الكنائس - امتداد ثروت - أم القرى - الأزهار - عباس العقاد بتفرعاته - تفرعات محمود خليفة - تفرعات عمر مكرم - المصرف القبلي) وجارى العمل بعدد من شوارع مدينة ملوي، ضمن جهود الوحدة المحلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

تعرض جانب الطريق الزراعي لانهيار جزئي

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، طريق مصر اسوان الزراعي داخل مدينة المنيا ، حيث تعرض جانب الطريق لحدوث شرخ وانهيار جزئي أسفل السور الخاص به .

وأجرى المحافظ يرافقه اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، أعمال المعاينة على الطبيعة للموقع الذي تعرض للشرخ ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا والمهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق وعدد من الجهات المعنية .

ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمدينة المنيا بإعادة تطوير السور وممشى ترعة الإبراهيمية على طريق مصر أسوان بمدينة المنيا، كما وجه بالتنسيق مع مديريتي الري والطرق، لعمل ستارة حجرية لدعم الرصيف وإيقاف الزراعات بجانبي الطريق، مع إزالة جميع الزراعات بطول الطريق بجميع مراكز المحافظة مع استمرار أعمال تطهير ونظافة الترعة من الحشائش وتطوير وتجميل مدخل المدينة.