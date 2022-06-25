ضبط ربع طن دقيق بالسوق السوداء وضبط 12 مخالفة تموينية بالمنشأة

تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والمهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، وسحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، شنت إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج حملة تموينية بإشراف رانيا عاطف بكري، رئيس قسم الإرشاد الاستهلاكي، وثروت حسين محمد، موظف بإدارة حماية المستهلك، بالاشتراك مع إدارة تموين مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، برئاسة خالد الشريف، مدير إدارة تموين مركز المنشـة، وبالاشتراك مع قوة سرية من مباحث التموين، تحت إشراف العميد رأفت رشوان، مدير إدارة مباحث تموين سوهاج.

ضبط 12 مخالفة تموينية متنوعة

استهدفت الحملة عدداً من الأسواق ومحلات العطارة ومحلات السوبر ماركت والمخابز البلدية في قرية «العيساوية»، التابعة لمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وكذلك على بندر المنشأة، وتم خلال الحملة ضبط 12 مخالفة تموينية متنوعة، ما بين ضبط أسواق، ومخالفات مخابز بلدية.

ضبط ربع طن دقيق بلدي مدعم

أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح تجميع وحيازة دقيق بلدي مدعم بوزن ربع طن (250 كيلوجراماً)، و4 محاضر جنح عدم إعلان أسعار سلع غذائية، ومحضر جنح عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين نقص وزن خبز داخل مخابز بلدية، ومحضرين خبز غير مطابق للمواصفات داخل مخابز بلدية، ومحضر توقف عن الإنتاج داخل مخبز بلدي، ومحضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين داخل مخبز بلدي، وتم تحرير محاضر للمخالفين ويجري اتخاذ اللازم قانونياً.