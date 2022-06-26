حظك اليوم برج الحمل الأحد 26-6-2022 مهنيا وعاطفيا

انجذاب ووضع داعم، هكذا تكشف خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها على الجانب العاطفي والمهني لمواليد برج الحمل، الذي يفضل العزلة للحفاظ على سلامة النفسي، فدائما ما يتجنب هذا البرج الدخول في صراعات عائلية وعاطفية كونه يغضب بشكل كبير ولا يتحكم في أعصابه إن أغضبة أحد ولهذا بفضل العزلة حتى لا يخسر على المستوى الاجتماعي.

وبحسب خبراء علم الفلك، فإن مولود وصاحب برج الحمل شريك رائع للغاية، إذ يفضل تجنب الصراعات والدخول في أزمات كثيرة، حيث أنه يسيطر على انفعالاته بشكل كبير ويستمع بدرجة كبيرة لنصائح من حوله، خاصة مع الحبيب.

دائما ما يعطي مولود الحمل الفرصة كاملة للمحطين به للتحدث بكل هدوء فهو يجيد الاستماع، ويندرج هذا الهدوء على قراراته في الحياة فهو يفكر جيدا قبل أن يتحدث وقبل كل خطوة أو قرارات في حياته سواء كانت المهنية أو العاطفية .

واليوم الأحد 26 يونيو، تقدم « الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء بشكل مستمر، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

في العمل وعلى المستوى المالي اليوم الأحد فلكيا الوضع داعم ويساعدك ذلك على الانطلاق نحو آفاق جديدة وبمثابرتك تحقق نجاحا.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وتخبرك خبيرة الأبراج مولود برج الحمل بأنه اجتماعيا وعاطفيا رغم التشوش والانفعال.. القمر في منزل العلاقات يجذب إليك الكثيرين وتؤثر فيهم بلباقتك وتفهمك.