أمريكا تعلن بناء 110 منشآت عسكرية في بولندا بعد تهديدات باستهدافها

كشف السفير الأمريكي في بولندا، ماريك بريجنسكي، عن بناء أكثر من 110 منشآت عسكرية أمريكية في بولندا، خلال السنوات العشرة المقبلة، وذلك بعد أيام من تهديدات وجهها رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الذي تشارك قواته ضمن القوات الروسية في الحرب في أوكرانيا، باستهداف بولندا.

وقال السفير الأمريكي في بولندا، للصحفيين في تصريحات في بلدة بويدز البولندية، التي تتمركز فيها كتيبة قتالية أمريكية، إنهم بدأوا بناء مستودع للأسلحة، مضيفا: «حفل وضع حجر الأساس اليوم هو مجرد واحد من ثماني فعاليات أخرى مخططة، ستجرى خلال الصيف.. هناك أكثر من 110 منشآت مماثلة مخطط لتشييدها على مدى السنوات العشرة المقبلة».

السفير الأمريكي ببولندا: نزيد استعدادنا القتالي بشكل كبير

وأشار السفير الأمريكي، إلى أنّ كل هذا من أجل زيادة استعدادهم القتالي بشكل كبير، موضحًا أن هذه منشآت ستضم مرافق تدريب، وكذلك قاعات أكل وثكنات ومرافق لأغراض أخرى.

وتحتضن بولندا تحتضن ما مجموعه 12000 جندي أمريكي في أراضيها، وتعتبر أحد المراكز الرئيسية لتجميع الأسلحة الغربية لأوكرانيا ومن ثم إيصالها هناك عبر الحدود البرية المشتركة بين البلدين.

وكان الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، قد اعتبر قبل أيام أن عملية أوكرانيا منتهية، والدور المقبل على بولندا، قائلا: «أنا مهتم (الآن) ببولندا.. ما الذي تحاول بولندا فعله؟ إذا تم إصدار أمر بعد أوكرانيا (بمهاجمة بولندا) فسنظهر لكم معدنكم الحقيقي في 6 ثوانٍ» حسب قوله.

قديروف لبولندا: مهما فعلتم من أشياء ستعود إليكم

وأضاف قديروف موجها حديثه لبولندا: «من الأفضل أن تعيدوا أسلحتكم ومرتزقتكم وتطلبوا من سفيرنا الصفح رسميا»، وتابع مهددا بولندا بشكل صريح، قائلا: «لن ندع الأمر يمر، فكما تعلمون، لدى الشيشان تقليد جيد جدا، وهو أنه مهما فعلتم من أشياء، سوف تعود إليكم».