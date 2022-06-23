رغم منحها صفة المرشح.. أوكرانيا قد تنضم للاتحاد الأوروبي منتصف القرن

أكد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، أن مسار العضوية طويل، مرجعا السبب في ذلك إلى تطوير مجموعة الواسعة من القواعد في أوروبا، بحيث إذا ما انضم بلد ما إلى الاتحاد، فعليه أن يكون جاهزًا، من حيث استيفاء هذه القواعد، رغم اعتماد البرلمان الأوروبي، اليوم، بأغلبية ساحقة، قرارًا يدعم منح وضعية الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكل من أوكرانيا ومولدوفا.

رئيس وزراء بلجيكا: إجراءات انضمام أوكرانيا طويلة

وأضاف رئيس وزراء بلجيكا، في تصريحات لشبكة «يورونيوز» الإخبارية، «ما تحتاجه أوكرانيا اليوم هو الدعم، وسنقدم لها الدعم عندما تنتهي الحرب ونأمل دائما الأفضل من أجل دعم إعادة إعمار أوكرانيا... وإعادة بنائها ليس من الناحية المادية فقط ولكن من ناحية بناء المؤسسات وضمان سيادة القانون ومحاربة الفساد وغيرها».

وتابع: «كل هذا شيء وعملية الانضمام شيء آخر، ولا يستبعد أحدهما الآخر، لكن إجراءات الانضمام طويلة».

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أدلى مؤخرًا بتصريحات شبيهة، أشار فيها إلى أنه يجب أن صرحاء بأن عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد تستغرق عقودا، مقترحًا آنذاك إنشاء منظمة بديلة لضم أوكرانيا إليها، وهو الاقتراح الذي رحب به آنذاك المستشار الألماني أولاف شولتس، مشيرا إلى أنه جدير بالدراسة.

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: قد تنضم في منتصف القرن

وفي السياق نفسه، قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس روسيا السابق، في تصريحات له قبل أيام، إن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ممكن فقط أن يتم بحلول منتصف القرن، وبحلول هذه اللحظة قد يكون الاتحاد قد انهار بالفعل، على حد تعبيره.

وأضاف أنّ الوضع مع قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي يشبه بناء الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابق، متابعا: «لم يتم تحديد تاريخ تنفيذ هذه الخطط، ولكن يتم تقديم العديد من الشروط المجردة»، معتبرا أن التحقق الموضوعي من هذه الشروط مستحيل، وأنه سيتم التحقق منهم لعقود، حيث ستكون هناك أجيال جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، حسب قوله.