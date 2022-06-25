سعد: تنفيذ 1000 مشروع في زفتى ضمن حياة كريمة يستفيد منها 600 ألف مواطن

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حريص على المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث ترد إليه تقارير شبه يومية حول التقدم في تنفيذ المبادرة، لكنه يحرص على زيارة قرية أو مركز من المراكز التي تنفذ فيها المشروعات.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنّه يحرص أن يكون بنفسه بصحبة الوزراء المعنيين والجهات القائمة على التنفيذ يتفقد كل المشروعات، لافتًا إلى أن التفقد كان في مركز زفتى، الذي يعتبر من المراكز المستفيدة من المرحلة الأولى بمحافظة الغربية.

ضم 4 مراكز أخرى في المرحلة الثانية

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية ستشهد ضم 4 مراكز أخرى، لافتًا إلى أن 600 ألف مواطن في زفتى يستفيدون من المشروعات: «حجم المشروعات الذي ينفذ 1000 مشروع أو يزيد وذلك بشكل متزامن لتحسين جودة حياة المواطنين».

مشروعات في مختلف قطاعات البحيرة

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك مشروعات تخص قطاع التعدين وتطوير مدارس قائمة وإنشاء مدارس جديدة وقطاع الصحة وإنشاء وحدات صحية وتطوير الوحدات القائمة وتحسين ورفع كفاءة، كما أن قطاع الزراعة حاضر من خلال مشروعات تبطين الترع وإقامة المجمعات لتقديم الخدمات الزراعية للمواطنين في المراكز المستهدفة من المبادرة، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة الطرق.