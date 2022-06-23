أسعار الفائدة على الشهادات في بنك القاهرة بعد قرار «المركزي»

يجتمع مجلس إدارة بنك القاهرة، أحد البنوك الوطنية صباح الأحد، لمراجعة موقف أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية وشهادات الاستثمار، ومعدل الفائدة على الودائع والقروض في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم، بتثبيت أسعار الفائدة في ثالث اجتماعات اللجنة خلال العام الحالي 2022.

سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية

قبل يومين، أعلنت مجلس إدارة بنك القاهرة رفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية، ذات العائد الثابت وبمدة استحقاق ثلاث سنوات بنحو 3%، التي تحمل اسم (بريمو إكسترا)، ليصل سعر الشهادة الثلاثية بعد قرار الرفع إلى 13.25% سنويا للعائد شهريا، بدلا من 10.25%، و13.5% سنويا للعائد كل ثلاثة أشهر، بدلا من 10.5% ويبدأ شراء الشهادة من أول 1000 جنيه مضاعفاته.

مزايا لأصحاب الشهادات

ويقدم "بنك القاهرة" عبر موقعه الرسمي على الأنترنت عدد من المزايا لأصحاب الشهادات منها ومنها شهادات بريمو متنوعة للاختيار من بينها والتي تلبي احتياجاتك المصرفية مع عوائد ثابتة تنافسية و لا يوجد حد أقصى للإصداروتبدأ فئة إصدار شهادات الإيداع بالعملة المحلية 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها و 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها بالنسبة لعملاء الشركات، شهادة الإيداع بالعملة المحلية 10.000 جنيه مصري وتزداد بمضاعفات 1.000 جنيه مصري.

الاسترداد الكامل أو الجزئي لقيمة الشهادة

وتتميز تلك الشهادات، بإمكانية الاسترداد الكامل أو الجزئي لقيمة الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، حسب جداول الاسترداد المبكر، وتصدر الشهادات من جميع فروع بنك القاهرة في مصر، مع إمكانية منح قروض مقابل الشهادة بنفس العملة، ويتم فتح حساب جاري أو حساب توفير، لإصدار شهادة الإيداع، ولإيداع الفائدة والائتمان الأساسي للشهادة عند الاستحقاق.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت مساء اليوم الخميس، 23 يونيو 2022، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية عند المستويات الحالية دون تغيير، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي.