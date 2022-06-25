كييف: قصف روسي ألحق أضرارا بمنشأة نووية في خاركيف الأوكرانية 

قالت كييف إنّ قصف روسي، اليوم السبت، ألحق أضراراً بمنشأة نووية في خاركيف الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

تدمير مدينة خاركيف

وتظهر الصور من خاركيف بأوكرانيا يوم الجمعة منطقة مدمرة، وعملت فرق متخصصة على نزع فتيل قنبلة تُركت دون تفجير في مبنى سكني منذ مارس/آذار.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في البلاد، وقال مسؤولون من مدينة سيفيرودونتسك المحاصرة يوم الجمعة إن معظم بنيتها التحتية دمرت بالكامل.

وتشير تقارير «رويترز» إلى أن التطورات الروسية الأخيرة بدت وكأنها تقرب الكرملين من السيطرة الكاملة على لوغانسيك، وهو أحد أهداف موسكو المعلنة، ومهد الطريق لمدينة ليسيتشانسك التوأم في سيفيرودونتسك لتصبح المحور الرئيسي التالي للقتال.