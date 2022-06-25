رئيس التحرير

محمود مسلم

كييف: قصف روسي ألحق أضرارا بمنشأة نووية في خاركيف الأوكرانية 

كتب:

رؤى ممدوح
07:16 م | السبت 25 يونيو 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قالت كييف إنّ قصف روسي، اليوم السبت، ألحق أضراراً بمنشأة نووية في خاركيف الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

تدمير مدينة خاركيف

وتظهر الصور من خاركيف بأوكرانيا يوم الجمعة منطقة مدمرة، وعملت فرق متخصصة على نزع فتيل قنبلة تُركت دون تفجير في مبنى سكني منذ مارس/آذار.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في البلاد، وقال مسؤولون من مدينة سيفيرودونتسك المحاصرة يوم الجمعة إن معظم بنيتها التحتية دمرت بالكامل.

وتشير تقارير «رويترز» إلى أن التطورات الروسية الأخيرة بدت وكأنها تقرب الكرملين من السيطرة الكاملة على لوغانسيك، وهو أحد أهداف موسكو المعلنة، ومهد الطريق لمدينة ليسيتشانسك التوأم في سيفيرودونتسك لتصبح المحور الرئيسي التالي للقتال.

اقرأ المزيد:

450 مليون دولار مساعدات أمريكية جديدة لـ«كييف»

كييف: القوات الروسية تتسبب في دمار كارثي لمدينة ليسيتشانسك بـ«دونباس»

«كييف»: «موسكو» رحلت 1.2 مليون أوكراني إلى روسيا قسرا

«كييف» تعلن مقتل 28 من الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا

الناتو: تزويد كييف بالأسلحة الحديثة سيقوي فرص تحرير «دونباس»

مسؤول أوكراني: كييف قد تستأنف المحادثات مع موسكو في أغسطس
بقلم رؤى ممدوح