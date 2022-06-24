450 مليون دولار مساعدات أمريكية جديدة لـ«كييف»

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها خصصت مساعدات عسكرية جديدة لـ«كييف» بقيمة 450 مليون دولار، تضم راجمات الصواريخ «هيمارس» والذخيرة للمدفعية، وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن «واشنطن» أعلنت عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية لـ«أوكرانيا» في إطار التزام البلاد بدعم «كييف» في حماية ديمقراطيتها من الحرب الروسية غير المبرر.

المساعدات تضمنت 18 مركبة تكتيكية لسحب مدفعية عيار 155 ملم

وتضمنت مساعدات «واشنطن» العسكرية الجديدة، 4 أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة «هيمارس» و36 ألف طلقة عيار 105 ملم، كما تضمنت 18 مركبة تكتيكية لسحب مدفعية عيار 155 ملم، و1200 قاذفة قنابل يدوية، و2000 رشاش، و18 زورقا للدوريات الساحلية والنهرية.

إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بلغت نحو 6.1 مليار دولار

وأشار كيربي، إلى عشرات الآلاف من القذائف لأنظمة المدفعية التي قد تم تقديمها، وزوارق خفر السواحل لمساعدة السلطات الأوكرانية، في حماية سواحلها والمواصلات المائية، وأكد المسؤول الأمريكي، أن إجمالي حجم المساعدات الأمريكية لـ أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، بلغ نحو 6.1 مليار دولار حتى الآن، أو 6.8 مليار دولار منذ بدء ولاية الرئيس جو بايدن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجدد كيربي، التأكيد بأن إدارة بايدن لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا، مضيفا للصحفيين، أن ما ستفعله «واشنطن» هو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن «موسكو»، ستقبل دعوة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للاجتماع على أراضي بلاده، مضيفًا، إنه لن يفكر في الأمر.

وأشار لافروف، في مقابلة مع شركة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في بيلاروسيا، إن بلاده لا ترى إمكانية بأن يتم السماح لـ«كييف» بالعودة إلى المفاوضات مع «موسكو».

بدوره، قال ممثل موسكو الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، إن بلاده مستعدة لمساعدة أفغانستان بإمدادها بالحبوب، داعيا المانحين الغربيين إلى إعادة الأموال إلى «كابول» دون شروط مسبقة.

وأمس الخميس، أعلن «الاتحاد الأوروبي»، منح وضع مرشح لعضوية الاتحاد إلى مولدوفا، وأعلن رئيس مجلس أوروبا، رئيس قمة الاتحاد، شارل ميشال، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قرار منح كل من مولدوفا وأوكرانيا وضع مرشح، ووصف المسؤول الأوروبي، القرار بـ اللحظة التاريخية.

رئيسة مولدوفا: بلادنا تسير على الطريق إلى «الاتحاد الأوروبي»

من جانبها، أشارت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، بعد القرار، إلى أن بلادها تسير على الطريق إلى «الاتحاد الأوروبي»، والذي سيحقق المزيد من الرخاء والمزيد من الفرص والمزيد من النظام.

وأضافت ساندو، أن مولدوفا مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لضمان مستقبل أفضل للمواطنين، مشيرة إلى أن بلادها ينتظرها مستقبل مزدهر في «الاتحاد الأوروبي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إنه مقتنع بأن منح بلاده وضع مرشح لعضوية «الاتحاد الأوروبي» أكبر خطوة نحو تعزيز أوروبا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

«لندن»: «موسكو» ما زالت قادرة على استخدام هيمنتها في إمدادات الغاز

وفي سياق متصل، أشارت «لندن»، إلى خفض واردات بلادها من غاز روسيا بنسبة 75%، العام الجاري، كما تراجعت نسبة واردات النفط من روسيا إلى النصف، وأقرت السلطات البريطانية ، أن «موسكو» ما زالت قادرة على استخدام هيمنتها في إمدادات الغاز.

وقال وزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، كواسي كوارتنج، إن بحلول نهاية العام الجاري 2022، ستتخلى بلاده تماما عن إمدادات الطاقة الروسية، ما يقلل من اعتمادها على أسواق الغاز.

وأضاف كوارتنج، أن أزمة الغاز لا تتعلق بالحرب «الروسية الأوكرانية» ولكنها بدأت مع شروع الاقتصاد في التعافي من الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث زاد الطلب وكذلك الأسعار.